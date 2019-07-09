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Эксклюзив Эха 18:24, 15 июля 2019

Для решения вопроса об использовании в школах мобильных телефонов, создана рабочая группа

Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, лично она вводить такой запрет не предлагала.

Отношения школьников с мобильными телефонами, — это не проблема уровня Совета Федерации, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Михаил Фишман.

Он добавил, что также непонятно, почему Матвиенко считает, что смартфоны нельзя, условно, в седьмом классе, а в восьмом можно.

Между тем, согласно данным ВЦИОМа, большинство россиян, 67%, поддерживают ограничение использования гаджетов в учебных заведениях. Они считают, что подобная мера поможет детям лучше учиться.



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