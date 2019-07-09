Кремль: Никаких решений о предоставлении налоговых льгот «Роснефти» на освоение Арктики пока не принималось

Никаких решений о предоставлении налоговых льгот компании «Роснефть» на освоение Арктики пока не принималось, — утверждают в Кремле.

Газета «Ведомости» утверждает, что Игорь Сечин попросил руководство страны о предоставлении льгот — при том, что компания готова вложить в освоение региона от 5 до 8 с половиной триллионов рублей.

В Минфине сказали, что источник компенсаций и льгот «Роснефти» на освоение Арктики пока не определены.

Если государство согласится на это, то для него это будет безвозмездная потеря ресурсов, — сказал в эфире «Эха Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Он добавил, что сама целесообразность проекта в Арктике вызывает вопросы. По словам эксперта, это обусловлено тем, что в следующем десятилетии ожидается сокращение спроса на нефть в принципе.