Сбербанк признан потерпевшим по делу о мошенничестве в отношении владельца ГК «Новый поток» Дмитрия Мазурова

Сбербанк признан потерпевшим по делу о мошенничестве в отношении владельца группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Об этом было заявлено в Тверском суде столицы, где решался вопрос о его аресте.

Мазуров был задержан в минувшую субботу в аэропорту Внуково. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Сегодня было подтверждено, что уголовное преследование Мазурова было инициировано главой Сбербанка Германом Грефом.

Позиция правоохранительных органов изменилась за несколько дней, — рассказал РБК адвокат Мазурова Андрей Алтухов.

Защита сегодня ходатайствовала об освобождении Мазурова под залог в три миллиона рублей.