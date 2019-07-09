Еще один сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения стал фигурантом дела о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест на 2 месяца 77-летнего Сергея Мещерякова.

Об избрании меры пресечения ученому стало известно только сегодня, хотя заседание прошло почти две недели назад. В доме Мещерякова и на его рабочем месте прошли обыски. В Лефортовском суде отказались рассказать, в чем именно обвиняют 77-летнего физика. Однако интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой на окружение ученого пишет, что его преследование связано с делом о госизмене другого научного сотрудника ЦНИИмаш – 75-летнего Виктора Кудрявцева. Он был арестован в июле прошлого года. По версии ФСБ, физик передал бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретные данные о применении гиперзвуковых технологий в боевых комплексах «Авангард» и «Кинжал». Полторы недели назад был арестован ученик, а впоследствии начальник Кудрявцева Роман Ковалев. Ранее он проходил по делу о госизмене свидетелем. Коллеги физиков, как отмечается, уверены: их преследуют из-за проектов, которыми они занимались по программе обмена информации с западными учеными. В частности, на них выделялись гранты от Евросоюза при одобрении Минобрнауки. ФСБ считает, что работа по таким грантам была лишь прикрытием для передачи секретных данных западным спецслужбам.

Правозащитница Зоя Светова в эфире «Эха Москвы», в свою очередь, выразила мнение, что никакой госизмены в этой работе не было.

Защита Кудрявцева уверяет, что у сотрудника ЦНИИмаша не было доступа к секретным данным более 20 лет, а его исследования и результаты работы публиковались в открытом доступе.

Правозащитный центр «Мемориал» на прошлой неделе признал Виктора Кудрявцева политическим заключенным.