Россия и Украина действительно обсуждают вопрос обмена задержанных украинских моряков

Это подтвердил зам.главы МИДа Григорий Карасин. При этом он отказался предоставлять подробности. Следствие по делу моряков завершено. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы.

Кстати, сегодня в Кремле отказались комментировать обмена украинских моряков на журналиста Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в госизмене.

На сегодняшнее судебное заседание по его делу приехала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, к делу Вышинского приковано внимание радикально настроенных граждан.

По словам Москальковой, появились правовые основания для освобождения из-под стражи Кирилла Вышинского.

Срок его ареста истекает к началу следующей недели. Между тем, этот вопрос суд в Киеве будет рассматривать 19 июля.

Ситуация вокруг дела Кирилла Вышинского показывает, что украинские власти пытаются изменить манеру общения с Россией, — сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Евгений Мироненко.

По его словам, в Москве и Киеве понимают, что войну нужно прекращать, а для этого нужны новые методы.

Дело против главы «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского было возбуждено во время президентства Петра Порошенко. Сейчас ситуация может измениться, — считает директор Фонда Украинская политика Константин Бондаренко.