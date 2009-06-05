В 25-м фильме о Джеймсе Бонде агентом 007 станет темнокожая женщина

По сюжету Бонд вышел на пенсию и уехал отдыхать на Ямайку, а его кодовое имя отдали другому оперативнику. Эта роль досталась британской актрисе Лашане Линч, — пишет газета «Дейли Мейл " со ссылкой на источник. Бонда будет по-прежнему играть Дэниэл Крейг. По словам соавтора фильма, феминистки Фиби Уоллер Бридж, обычные приемы соблазнения Бонда не сработают на его новой напарнице, «которая не собирается прыгать в его кровать».

Фильм выйдет в следующем году.