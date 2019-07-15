В Госдуме поддержали повышение акцизов на вино
Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять предложенный правительством законопроект в первом чтении. Если он будет одобрен, то уже с нового года ставки вырастут почти вдвое.
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Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять предложенный правительством законопроект в первом чтении. Если он будет одобрен, то уже с нового года ставки вырастут почти вдвое.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…