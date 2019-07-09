Татьяна Москалькова: Россия и Украина обсудили списки заключенных в обеих странах

Это произошло на встрече в Киеве уполномоченных по правам человека, — рассказала «Эху Москвы» российским омбудсмен Татьяна Москалькова.

Москалькова добавила, что в обоих списках есть люди с двумя гражданствами, что значительно осложняет работу.

Омбудсмен сегодня побывала в киевском суде, который должен был рассмотреть вопрос о продлении ареста главреду «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому, но заседание было перенесено на 19 июля. Москалькова сообщила, что Вышинский не согласен на обмен и намерен доказывать свою невиновность в суде, — передает «Интерфакс».

Вышинского обвиняют в госизмене.