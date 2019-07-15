Власти Москвы согласовали акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Митинг намечен на 20 июля на проспекте Сахарова. Об этом сообщается на сайте Либертарианской партии, которая подавала заявку.

Ранее независимые кандидаты сообщили, что проверяющие под надуманными предлогами забраковали значительный процент подписей в их поддержку, что может быть основанием для отказа в регистрации. Вчера в Москве прошла несогласованная акция против нарушений на выборах. Были задержаны 39 человек, в том числе кандидаты в депутаты Мосгордуму.