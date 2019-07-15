Коллективная встреча оппозиционных кандидатов с главой Мосгоризбркома Валентином Горбуновым фактически не состоялась

Председатель комиссии предложил провести кулуарные переговоры отдельно с каждым из кандидатов, но они от этого отказались.

Вход в Мосгоризбирком был открыт только для кандидатов в депутаты Мосгордумы: журналистов полиция пускать не стала. Прошедшие туда оппозиционные политики – в частности, Любовь Соболь и Иван Жданов – потребовали от Горбунова открытой публичной встречи в прямом эфире. Но глава Мосгоризбиркома, по их словам, сказал, что ведет только личный прием. После этого Соболь и Жданов покинули здание, сказав, что не будут вести кулуарные переговоры. Так же поступил и Илья Яшин: по его словам, Горбунов фактически выступил в форме монолога. Тем не менее, встречу с ним все-таки провели Елена Русакова и Дмитрий Гудков. Он сообщил, что председатель Мосгоризбиркома пообещал присутствие представителей столичной комиссии на заседаниях окружных комиссий. Там во вторник будет рассматриваться вопрос о допуске кандидатов к выборам в Мосгордуму. Но при этом Гудков отметил, что, по сути, встреча ничем не закончилась.

Ранее независимые кандидаты призвали ежедневно выходить на Трубную площадь и добиваться их регистрации в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму. Одна из таких акций намечена на сегодня.