На Красной площади в Москве задержаны правозащитники Александр Черкасов и Светлана Ганнушкина

На Красной площади в Москве задержаны правозащитники из «Мемориала» Александр Черкасов и Светлана Ганнушкина и журналист «Новой газеты» Елена Милашина. Они вышли с одиночными пикетами в память о заместителе главы отделения «Мемориала» в Чечне Наталье Эстемировой, которая была убита 10 лет назад. Виновные до сих пор не найдены. Найти и наказать их сегодня призвали в Совете Европы.

Эстемирова занималась расследованием гибели и похищения мирных жителей во время второй чеченской войны и после нее.