Независимые кандидаты в Мосгордуму отказались от непубличной встречи с главой Мосгоризбиркома

Как сообщил «Эху Москвы» Сергей Митрохин, они 20 минут ждали в коридоре Валентина Горбунова, который к ним все-таки вышел, но сказал, что будет встречаться только по отдельности в формате личного приема. Кандидатов это не устроило, поскольку они настаивали на совместной встрече в присутствии журналистов.

Ранее Валентин Горбунов сказал в эфире «Эха Москвы», что готов встретиться с кандидатами, которые недовольны результатами проверки подписных листов. В Мосгоризбирком сегодня пришли около 10-ти человек, в том числе Любовь Соболь, Илья Яшин, Сергей Митрохин, Дмитрий Гудков. На днях они сообщили, что им отказывают в регистрации.