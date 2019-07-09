Z Архив новостей новости
5 1 6 238
Эксклюзив Эха 16:17, 15 июля 2019

Правозащитник Светова: Никакой государственной тайны в деле о госизмене сотрудников ЦНИИМаш быть не могло

Никакой государственной тайны в деле о государственной измене сотрудников ЦНИИМаш быть не могло. Такое мнение высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник и обозреватель «МБХ.Медиа» Зоя Светова.

«Все эти работы проходили через 1 отдел ЦНИИМаш, который курируют сотрудники ФСБ. Никакого нарушения, никакой государственной тайны не могло быть, потому что они все проходили такой фильтр», — заявила она.

По ее словам, С.Мещеряков и В.Кудрявцев работали над разными проектами, которые были созданы при поддержке Министерства образования и науки, а также грантов Евросоюза 2011-13 годов. И у Кудрявцева не было доступа к секретной информации. Как сообщает З.Светова, это был совместный проект ЦНИИМаш и Бельгийского института. И, по ее мнению, «единственное, что можно предъявить Кудрявцеву, так это то, что он отправлял информацию со своей почты. Но, как предполагает З.Светова «у них не было четкой регламентации, что нужно было отправлять с  другой почты».

«Я считаю, что это диверсия ФСБ. С моей точки зрения, эти люди невиновны. Сотрудники этого института — люди, которые служили верой и правдой СССР и России», — сказала она.

23 июля 2018 года был арестован Виктор Кудрявцев. Его отправили в СИЗО. Как утверждает следствие, он передавал секретную информацию бельгийскому институту о российском гиперзвуковом оружии. 4 июля стало известно о задержании еще одного из сотрудников ЦНИИМаш Сергея Мещерякова, которому 77 лет. 11 июля в его доме и на рабочем месте были проведены обыски.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 9 июля Поздравить…

5 155 6 5553 09.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

+ В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета В ОБСЕ призвали расследовать этот теракт…

5 133 6 8294 14.07
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, украина, сми, события
Интервью Один

гости: Александр Жолковский, Лада Панова

Мне кажется, что в России действительно внешняя несвобода только подчеркивает внутреннюю сущность христианской души. Мне представляется, что она именно на этом контрасте и держится…

5 165 6 13420 12.07
#слушать 01:47:37 8читать ;смотреть $скачать 24.6 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Брюсселю придется отказаться от вассальной дипломатии Понимаю, неприятно, но иных вариантов нет: или сохранить Договор, или продолжать бессмысленные воззвания к России…

5 69 6 6154 07:59
Kрф, запад, дипломатия, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной эпизод «переписывания» истории Это очень напоминает «расследования» известной фейк-конторы «беллингкэт», которая старательно отрабатывает единственную версию по падению малазийского «Боинга» в Донбассе на основе «стопроцентных свидетельств» из соцсетей…

5 436 6 41725 10.07
Kистория, войны, германия, памятники, память, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Я-МЫ Путин. Вызываю это существо на бой Нанесена смертельная, кровная обида и по закону Кавказа я, как «раб Путина», а именно так он нас назвал, вызываю это существо на бой. В любом месте и в любое время…

5 743 6 151475 08.07
Kполитика, грузия, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Проблемы «крымских татар» нет, есть жулики, провокаторы и преступники Нет никакой проблемы крымских татар, есть проблема определённых товарищей, которые пилят в Крыму бабло за счёт своей национальности, плачась на весь свет, как их несчастных притесняют…

5 192 6 19853 11.07
Kобщество, крым, меньшинства, власть, мнения
Блоги

+ «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии Президент не поддержал введение санкций против Грузии…

5 237 6 26491 09.07
8читать ;смотреть
Kпутин, грузия, санкции, внешняя политика, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про крымских татар Закон один – если у народа есть место, которое этот народ называет своей родиной, то скорее развалятся Великие пирамиды, чем народ забудет о своей мечте вернуться на свою сладкую отчизну…

5 295 6 34748 11.07
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Несколько «но», которые не дают оснований для энтузиазма Байден обрушился на Россию и говорил о всевозможных угрозах, исходящих от нее. То есть — мало не покажется: он будет очень близок к позиции того антироссийского консенсуса, который сейчас правит бал в Конгрессе США…

5 95 6 11962 12.07
Kбайден, сша, выборы, политика, снв, рф, ядерное оружие, украина, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Эта страна, ее власть, мультиплицирует «путинизм» на всех уровнях. На местном уровне, на областном и сейчас, на городском…

5 63 6 8193 14.07
#слушать 48:58 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Интервью Интервью

Валентин Горбунов гость: Валентин Горбунов председатель Московской городской избирательной комиссии (по телефону)

Проблема одна — чтобы добросовестно сборщики работали и собирали реальные подписи, а не с потолка рисовали фамилии. Если есть такие подписи, кандидатам надо разбираться со своими сборщиками, спрашивать с них, как умершие люди попадают…

5 43 6 5969 12:05
#слушать 23:53 8читать ;смотреть $скачать 5.5 МБ
Блоги

+ Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Телеведущий канала «Россия 1» обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Россией и Украиной…

5 401 6 61196 09.07
8читать ;смотреть
Kукраина, рф, тв, конфликты, зеленский, видео, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Стояние напротив Грузии Ничего с Грузией уже сделать невозможно. Отменяй или разрешай самолеты, запрещай или не трогай экспорт. Ничего это не даст…

5 57 6 8778 10.07
Kполитика, общество, грузия, события
Блоги

Илья Яшин политик

Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…

5 33 6 5360 13.07
Kобщество, выборы, политика, москва, мнения
Голосование
Считаете ли вы, что сегодня ФСБ работает честнее других силовиков?
5 82 6 13334 12.07

Популярное за неделю

Новости

В Подмосковье разбился вертолёт «Робинсон», которым управлял Игорь Никитин Он возглавляет Объединённую Федерацию сверхлёгкой авиации России…

5 11 6 10638
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Про оскорбление Путина. Мне не понравилось. Перебор по хронометражу и очень многословно. Оскорбляемый должен выглядеть посмешищем и желательно идиотом, а не жертвой длинного и запутанного пещерного сквернословия…

5 76 6 113988 10.07
#слушать 51:20 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Голосование
Считаете ли вы, что сегодня ФСБ работает честнее других силовиков?
5 82 6 13479 12.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Радиация распада власти Система власти как она сложилась, начиная с начала «нулевых» лет, исчерпала себя, «дышит на ладан», не справляется. Но измениться по своей воле она не может, потому что начало перемен приведет к цепной реакции — кардинальному слому…

5 140 6 165589 11.07
Kполитика, путин, власть, события
Блоги

Адские бабки Видеоблог о деньгах, пенсиях и налогах

+ Центробанк запретит хранить деньги в долларах и евро Центробанк запретит хранить деньги в долларах и евро А все потому, что доллары — это опасные, с точки зрения ЦБ инвестиции. Вдруг Америка обанкротится?..

5 70 6 156068 14.07
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, экономика, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7947551
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4113417

Сегодня в эфире