Правозащитник Светова: Никакой государственной тайны в деле о госизмене сотрудников ЦНИИМаш быть не могло

Никакой государственной тайны в деле о государственной измене сотрудников ЦНИИМаш быть не могло. Такое мнение высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник и обозреватель «МБХ.Медиа» Зоя Светова.

«Все эти работы проходили через 1 отдел ЦНИИМаш, который курируют сотрудники ФСБ. Никакого нарушения, никакой государственной тайны не могло быть, потому что они все проходили такой фильтр», — заявила она.

По ее словам, С.Мещеряков и В.Кудрявцев работали над разными проектами, которые были созданы при поддержке Министерства образования и науки, а также грантов Евросоюза 2011-13 годов. И у Кудрявцева не было доступа к секретной информации. Как сообщает З.Светова, это был совместный проект ЦНИИМаш и Бельгийского института. И, по ее мнению, «единственное, что можно предъявить Кудрявцеву, так это то, что он отправлял информацию со своей почты. Но, как предполагает З.Светова «у них не было четкой регламентации, что нужно было отправлять с другой почты».

«Я считаю, что это диверсия ФСБ. С моей точки зрения, эти люди невиновны. Сотрудники этого института — люди, которые служили верой и правдой СССР и России», — сказала она.

23 июля 2018 года был арестован Виктор Кудрявцев. Его отправили в СИЗО. Как утверждает следствие, он передавал секретную информацию бельгийскому институту о российском гиперзвуковом оружии. 4 июля стало известно о задержании еще одного из сотрудников ЦНИИМаш Сергея Мещерякова, которому 77 лет. 11 июля в его доме и на рабочем месте были проведены обыски.