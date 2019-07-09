Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы пытаются представить свою позицию на встрече с главой городского избиркома

Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы пытаются в эти минуты представить свою позицию на встрече с главой городского избиркома Валентином Горбуновым.



Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин в эфире «Эха Москвы» заявил, что готов представить аргументы в пользу подлинности подписей своих избирателей. Горбунов, который согласился на встречу, ранее назвал прошедшую накануне акцию протеста в Москве шантажом и давлением.

Глава Мосизбиркома Валентин Горбунов вышел на встречу с кандидатами в депутаты Мосгордуму. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из кандидатов, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Минут 20 мы стояли в коридоре, ожидая, пока нас примет господин Горбунов. К нему на переговоры пошел Дмитрий Гудков, которому все-таки удалось добиться, чтобы Валентин Павлович вышел к нам в коридор. Сейчас происходит его общение с кандидатами», — сказал он.

Согласно С.Митрохину, глава Мосизбиркома заверил, что представители МГИК будут присутствовать завтра во всех окружных комиссиях, и обещал, что сегодня один из представителей приедет персонально к кандидату Илье Яшину. Общая позиция кандидатов в депутаты, как добавил С.Митрохин, была им озвучена в присутствии главы Мосизбиркома. «Мы требуем зарегистрировать для участия в выборах всех кандидатов, сдавших подписи, без разделений: от власти они или оппозиционные.

Единственный способ легитимизировать всю процедуру, которую дискредитировали окружные избирательные комиссии, прибегнув к чудовищным махинациям при вводе данных в систему ГАС «Выборы», и сохранить доверие к выборам – это зарегистрировать всех. Валентин Горбунов сказал, что он услышал нашу позицию, но от него, видимо, вряд ли что-то зависит», — заключил он.

В воскресенье возле здания Мосгоризбиркома состоялась несанкционированная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую Думу.