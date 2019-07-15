Зам.главы МИДа: Россия и Украина действительно обсуждают вопрос обмена задержанных украинских моряков

Россия и Украина действительно обсуждают вопрос обмена задержанных украинских моряков. Это подтвердил зам.главы МИДа Григорий Карасин. При этом он отказался предоставлять подробности. Следствие по делу моряков завершено. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы.



Списки Киева на обмен задержанными включают 120 украинцев. Списки России – около 40 человек. По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, сложность в том, что многие из этих людей имеют двойное гражданство.

Сегодня и завтра Москалькова проводит переговоры с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Людмилой Денисовой. Российский омбудсмен отметила, что во многом это стало возможным благодаря президентам России и Украины.

Москалькова намерена участвовать в судебном заседании по делу российского журналиста Кирилла Вышинского, которого обвиняют на Украине в госизмене.