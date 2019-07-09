Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отказывается встречаться с независимыми кандидатами в депутаты коллективно

Об этом «Эху Москвы» рассказал один из участников встречи Сергей Митрохин.

Глава Мосизбиркома Валентин Горбунов отказался принимать кандидатов в депутаты МГД коллективно, и предложил провести встречу по отдельности. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из кандидатов, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Мы пришли по приглашению Горбунова (глава Мосизбиркома), где сейчас нахожусь я, Илья Яшин, Кирилл Бочаров, Дмитрий Гудков и другие. И вдруг нам сообщает сначала его помощник, а потом и сам лично Горбунов, что он готов принимать нас по отдельности», — сообщил он.

Кандидаты, пришедшие на встречу, добавил С.Митрохин, требуют, чтобы В.Горбунов их принял одновременно. «Мы выражаем протест с такой странной позицией. Никак не обосновывают эту позицию. Его заявление, что он готов к диалогу, оказалось на поверку не очень искренним», — отметил С.Митрохин.

Ранее глава Мосизбиркома В.Горбунов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил о том, что готов встретиться со всеми кандидатами, недовольными результатами проверки подписных листов.

В воскресенье возле здания Мосгоризбиркома состоялась несанкционированная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую Думу.

Он утверждает, что Валентин Горбунов заперся в своем кабинете, а более десяти человек ждали его у дверей и только сейчас глава Избиркома вышел к собравшимся.

Ранее один из независимых кандидатов Илья Яшин сообщил «Эху Москвы», что готов предоставить аргументы в пользу подлинности подписей своих избирателей.