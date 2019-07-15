Алан Тьюринг, разгадавший нацистские коды, появится на новой купюре в 50 фунтов стерлингов

Портрет математика и одного из родоначальников компьютерных наук Алана Тьюринга появится на новой банкноте в 50 фунтов, об этом сообщает BBC.

Тьюринг, дешифровавший коды нацистов во время Второй мировой войны, в послевоенное время получил приговор за гомосексуальность и был подвергнут химической кастрации. Он был реабилитирован только в 2013 году.

Новая купюра будет выпущена в обращение к концу 2021 года и будет, как и все новые деньги, выпускаемые Банком Англии, не бумажной, а полимерной.