Массовыми беспорядками сопровождался выход сборной Алжира в финал Кубка Африканских наций по футболу

Самое необычное заключается в том, что таким образом фанаты отметили победу своей сборной в другой стране. Причем не в Египте, где проходит турнир. Любители алжирского футбола вышли на улицы французских городов – Парижа, Марселя и Лиона. Они переворачивали и поджигали автомобили, а в столице, в районе Елисейских полей побили витрины. Полиция вынуждена была применить силу и разогнать восторженных фанатов сборной Алжира. 282 человека были доставлены в участки. Это, кстати не первый перформанс болельщиков во Франции. После четвертьфинала они были скромнее, но все равно 74 человека были арестованы. О каких-либо беспорядках собственно в Алжире, между тем, не сообщается. После победы над Нигерией алжирцы гарантировали себе серебряные награды, а в матче за золото они встретятся с командой Сенегала.

Финальный матч Кубка Африканских наций между Алжиром и Сенегалом состоится в пятницу 19 июля.