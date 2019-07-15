Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев для участия в заседании по делу Кирилла Вышинского

Ранее адвокаты главного редактора «РИА Новости Украина» не исключили, что сегодня его могут освободить из-под ареста.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова попросила МВД Украины обеспечить участие в сегодняшнем заседании суда своей российской коллеги Татьяны Москальковой. До слушаний омбудсмены обеих стран договорились встретиться и обсудить в том числе судьбу больше трех десятков россиян, задержанных на Украине.

Между тем, адвокаты Вышинского надеются, что его могут уже сегодня освободить из СИЗО и сменить меру пресечения на домашний арест или вовсе отпустить на поруки. По утверждению защиты, прокуратура взяла курс на максимальное затягивание процесса, что означает отсутствие реальных доказательств вины журналиста в госизмене.

По версии следствия, руководитель «РИА Новости Украина» принимал участие в российских пропагандистских акциях во время так называемой «Крымской весны». Также утверждается, что после возвращения в Киев Вышинский привлек своих подчиненных к выпуску агитационных материалов в поддержку самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Заседание по делу Вышинского начнется в Подольском районном суде Киева после 16 часов.