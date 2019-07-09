Независимые кандидаты в депутаты в Мосгордуму готовы предоставить аргументы подлинности подписей своих избирателей. Это подтвердил в эфире «Эха» глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

Встреча с главой Мосизбиркома Валентином Горбуновым должна начаться в эти минуты. Председатель городского избиркома сказал Эху, что независимым кандидатам, которые накануне участвовали в акции протеста, пока в регистрации не отказано.

Горбунов подчеркнул, что готов сегодня встретиться со всеми. кто недоволен проверками подписных листов. Отметим, что готовность к встрече с независимыми кандидатами выразила и глава Центризбиркома Элла Памфилова. Такая встреча может состояться в начале следующей недели.