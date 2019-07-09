Кандидат в депутаты Мосгордумы Яшин готов на встрече с главой Мосизбиркома предоставить аргументы подлинности подписей

Глава муниципального округа Красносельский, независимый кандидат в Мосгордуму готов на встрече с главой Мосизбиркома предоставить аргументы, доказывающие подлинность подписей своих избирателей. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«Только что в моем штабе закончилось заседание. В пятницу вечером мне вручили протокол проверки подписей избирателей, забракованные графологами. Мои юристы провели кропотливую работу. Более 100 человек пришли ко мне в штаб и написали личное заявление, что они отдали свою подпись за мою кандидатуру. Через 40 минут, я буду в Мосгоризбиркоме и на встрече с Горбуновым положу эту папку полную аргументов на стол», — сказал он.

И.Яшин подчеркнул, что будет требовать рассмотрения его возражений «открыто и публично».

«Я буду добиваться, чтобы мои подписи были восстановлены, и я прошел регистрацию. Мне надо 1,5 % вернуть, чтобы добиться регистрации», — отметил он.

В воскресенье возле здания Мосгоризбиркома состоялась несанкционированная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую Думу.

И.Яшин напомнил, что сегодня в 19.00 независимые кандидаты вновь проводят встречу со своими избирателями на Трубной площади.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года.