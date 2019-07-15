Государственный архив литературы и искусства, где произошел пожар, попросил желающих купить бумажные полотенца

Государственный архив литературы и искусства, где на днях произошел пожар, попросил желающих помочь купить рулонные бумажные полотенца – они необходимы для того, чтобы просушить документы, залитые водой.

Сотрудники Архива попросили передавать полотенца в читальный зал рукописей на Выборгской улице. По некоторым данным, в результате пожара около 50 тысяч дел в архиве пострадали безвозвратно.