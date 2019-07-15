В Москве задержали экс-владельца Антипинского НПЗ

По некоторым данным, уголовное дело в отношении Дмитрия Мазурова может быть связано с кредитом от Сбербанка.

Председатель совета директоров компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан накануне в аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки. Его отвезли в Следственный департамент МВД и предъявили постановление о признании подозреваемым, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Источник «Коммерсанта» в МВД приводит другую версию – по его словам, оперативники знали о намерении Мазурова вылететь в Ниццу и задержали бизнесмена при прохождении паспортного контроля.

В МВД рассказали, что предприниматель подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Других подробностей в ведомстве не привели. По неподтвержденным данным, дело может касаться кредита на сумму 1,75 миллиарда долларов, который «Новый поток» взял у Сбербанка. Деньги предназначались на строительство предприятия, которое в итоге было построено по цене ниже рыночной. В компании утверждают, что еще 5 июля следователь официально отказал в возбуждении дела, но потом это решение отменили.

Одним из основных активов «Нового потока» был крупнейший в России независимый Антипинский нефтеперерабатывающий завод, но в апреле этого года контроль над ним был передан Сбербанку из-за долгов.

Следствие будет ходатайствовать о заключении Мазурова в СИЗО. Решение о мере пресечения сегодня примет Тверской суд Москвы.