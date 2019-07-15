Журналист Кирилл Вышинский может сегодня выйти на свободу в Киеве

Главного редактора «РИА Новости Украина» обвиняют в госизмене.

Заседание Подольского районного суда столицы назначено на 16.15 по московскому времени. В Генеральной прокуратуре Украины перечислили несколько факторов, которые приведут к освобождению журналиста. Пресс-секретарь ведомства Лариса Сарган указала, что на это повлияет решение Конституционного суда, который «заботится о террористах и госизменщиках». В конце июня высшая инстанция указала, что подозреваемым по этим тяжким статьям в качестве меры пресечения можно выбирать не только арест.

Повлияло на предстоящее освобождение и письмо матери Кирилла Вышинского. Его главред «Эха» Алексей Венедиктов передал президенту Владимиру Зеленскому. Сарган подчеркнула, что Вышинский важнее для Путина, чем все украинские пленные.

За процессом в Киеве будет следить уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ранее она написала об угрозах давления на суд со стороны радикалов. Перед слушаниями в суде омбудсмен встретилась со своей украинской коллегой. Одна из основных тем – обмен политзаключенными.

За госизмену и поддержку сепаратистов в Донбассе Вышинскому грозит до 12 лет тюрьмы. У журналиста двойное гражданство – российское и украинское.

В Кремле следят за развитием ситуации с Кириллом Вышинским и рассчитывают, что он выйдет на свободу. На вопрос о возможности обмена журналиста на арестованных Россией украинских моряков Дмитрий Песков отвечать не стал.

Уполномоченные по правам человека России и Украины договорились обменяться списками задержанных украинцев и россиян. Это должно произойти завтра, — сообщает РИА со ссылкой на украинского уполномоченного Людмилу Денисову.

По данным Татьян Москальковой, сейчас на территории Украины, в том числе, в местах лишения свободы, содержатся 50 россиян.

Следственное управление ФСБ просит суд продлить ещё на 3 месяца срок ареста украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом ТАСС рассказали в Лефортовском суде. Ходатайства будут рассмотрены 17 июля. Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемые и защита знакомятся с материалами.