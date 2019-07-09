Председатель Мосгоризбиркома готов сегодня встретиться с кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые недовольны результатами проверки подписных листов. Об этом Валентин Горбунов сказал в эфире Эха, отвечая на вопрос нашего корреспондента.

По словам Горбунова, на сегодняшний день в регистрации отказано девяти кандидатам. Тех, кто вчера участвовал в протестной акции у Мосгоризбиркома среди них нет.

Независимые кандидаты, в частности, Илья Яшин, Любовь Соболь и Сергей Митрохин заявили о том, что их пытаются не допустить до выборов, так как избиркомы забраковали значительное количество подписей.

Вчера в Москве состоялась акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы. Она завершилась жесткими задержаниями участников.

Акция, которая началась еще как «встреча с избирателями» на Новопушкинском сквере, продолжилась у мэрии, а затем и у здания Мосгоризбиркома, на протяжении нескольких часов проходила спокойно. Полиция не предъявляла серьезных требований протестующим. Однако все изменилось, когда через оцепление сначала перекинули коврики, а затем к зданию принесли и установили палатки. Полиция начала жестко вытеснять людей из двора Мосгоризбиркома и объявлять, что акция незаконна. По данным МВД, были задержаны 25 человек, но правозащитный проект «ОВД-Инфо» говорит о почти 40.

Среди них – оппозиционные кандидаты Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина. Некоторым из задержанных понадобилась медицинская помощь: в больницу увезли троих участников протестной акции. У них было подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. Ряд задержанных также пожаловались на то, что полицейские били их по голове и животу и тянули за волосы. Самих кандидатов, как следует из ряда опубликованных видеозаписей, тоже задерживали жестко, беря за ноги и руки.

По итогам акции в поддержку оппозиционных кандидатов ночь в полиции провели два человека.

Группа правозащитников обратилась к председателю Центризбиркома, уполномоченному по правам человека и председателю СПЧ с требованием прекратить массовые нарушения на выборах в Мосгордуму. Об этом «Эху» рассказал сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщов.

Правозащитники предлагают зарегистрировать всех кандидатов, собравших подписи.