Z Архив новостей новости
5 9 6 931
Эксклюзив Эха 14:00, 15 июля 2019

Председатель Мосгоризбиркома готов сегодня встретиться с кандидатами в депутаты Мосгордумы

Председатель Мосгоризбиркома готов сегодня встретиться с кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые недовольны результатами проверки подписных листов. Об этом Валентин Горбунов сказал в эфире Эха, отвечая на вопрос нашего корреспондента.

По словам Горбунова, на сегодняшний день в регистрации отказано девяти кандидатам. Тех, кто вчера участвовал в протестной акции у  Мосгоризбиркома среди них нет.

Независимые кандидаты, в частности, Илья Яшин, Любовь Соболь и Сергей Митрохин заявили о том, что их пытаются не  допустить до выборов, так как избиркомы забраковали значительное количество подписей.

Вчера в  Москве состоялась акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы. Она завершилась жесткими задержаниями участников.

Акция, которая началась еще как «встреча с избирателями» на Новопушкинском сквере, продолжилась у мэрии, а затем и у здания Мосгоризбиркома, на протяжении нескольких часов проходила спокойно. Полиция не предъявляла серьезных требований протестующим. Однако все изменилось, когда через оцепление сначала перекинули коврики, а затем к зданию принесли и установили палатки. Полиция начала жестко вытеснять людей из двора Мосгоризбиркома и объявлять, что акция незаконна. По данным МВД, были задержаны 25 человек, но правозащитный проект «ОВД-Инфо» говорит о почти 40.

Среди них – оппозиционные кандидаты Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина. Некоторым из задержанных понадобилась медицинская помощь: в больницу увезли троих участников протестной акции. У них было подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. Ряд задержанных также пожаловались на то, что полицейские били их по голове и животу и тянули за волосы. Самих кандидатов, как следует из ряда опубликованных видеозаписей, тоже задерживали жестко, беря за ноги и руки.

По итогам акции в поддержку оппозиционных кандидатов ночь в полиции провели два человека.

Группа правозащитников обратилась к председателю Центризбиркома, уполномоченному по правам человека и председателю СПЧ с требованием прекратить массовые нарушения на выборах в Мосгордуму. Об этом «Эху» рассказал сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщов.

Правозащитники предлагают зарегистрировать всех кандидатов, собравших подписи.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 9 июля Поздравить…

5 155 6 5493 09.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Планка низости на беспрецедентной глубине Не думаю, что Владимиру Путину эти извинения нужны, но есть люди, для которых эти слова, сказанные без политической казуистики, — единственный способ сохранить «остатки» лица в стране, где возможен такой эфир…

5 120 6 26222 08.07
Kгрузия, политика, мнения
Блоги

+ В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета В ОБСЕ призвали расследовать этот теракт…

5 130 6 8054 14.07
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, украина, сми, события
Блоги

+ «Обсудим, чей Крым и кого нет на  Донбассе» «Обсудим, чей Крым и кого нет на  Донбассе» Зеленский предложил Путину встретиться в Минске…

5 186 6 46554 08.07
8читать ;смотреть
Kзеленский, путин, украина, рф, внешняя политика, события
Интервью Один

гости: Александр Жолковский, Лада Панова

Мне кажется, что в России действительно внешняя несвобода только подчеркивает внутреннюю сущность христианской души. Мне представляется, что она именно на этом контрасте и держится…

5 165 6 13314 12.07
#слушать 01:47:37 8читать ;смотреть $скачать 24.6 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной эпизод «переписывания» истории Это очень напоминает «расследования» известной фейк-конторы «беллингкэт», которая старательно отрабатывает единственную версию по падению малазийского «Боинга» в Донбассе на основе «стопроцентных свидетельств» из соцсетей…

5 436 6 41705 10.07
Kистория, войны, германия, памятники, память, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Я-МЫ Путин. Вызываю это существо на бой Нанесена смертельная, кровная обида и по закону Кавказа я, как «раб Путина», а именно так он нас назвал, вызываю это существо на бой. В любом месте и в любое время…

5 743 6 151451 08.07
Kполитика, грузия, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Проблемы «крымских татар» нет, есть жулики, провокаторы и преступники Нет никакой проблемы крымских татар, есть проблема определённых товарищей, которые пилят в Крыму бабло за счёт своей национальности, плачась на весь свет, как их несчастных притесняют…

5 192 6 19799 11.07
Kобщество, крым, меньшинства, власть, мнения
Блоги

+ «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии Президент не поддержал введение санкций против Грузии…

5 237 6 26478 09.07
8читать ;смотреть
Kпутин, грузия, санкции, внешняя политика, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про крымских татар Закон один – если у народа есть место, которое этот народ называет своей родиной, то скорее развалятся Великие пирамиды, чем народ забудет о своей мечте вернуться на свою сладкую отчизну…

5 295 6 34676 11.07
Kполитика, общество, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Эта страна, ее власть, мультиплицирует «путинизм» на всех уровнях. На местном уровне, на областном и сейчас, на городском…

5 63 6 7399 14.07
#слушать 48:58 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Несколько «но», которые не дают оснований для энтузиазма Байден обрушился на Россию и говорил о всевозможных угрозах, исходящих от нее. То есть — мало не покажется: он будет очень близок к позиции того антироссийского консенсуса, который сейчас правит бал в Конгрессе США…

5 95 6 11959 12.07
Kбайден, сша, выборы, политика, снв, рф, ядерное оружие, украина, мнения
Блоги

+ Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Телеведущий канала «Россия 1» обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Россией и Украиной…

5 401 6 61186 09.07
8читать ;смотреть
Kукраина, рф, тв, конфликты, зеленский, видео, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Стояние напротив Грузии Ничего с Грузией уже сделать невозможно. Отменяй или разрешай самолеты, запрещай или не трогай экспорт. Ничего это не даст…

5 57 6 8763 10.07
Kполитика, общество, грузия, события
Блоги

Илья Яшин политик

Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…

5 33 6 5332 13.07
Kобщество, выборы, политика, москва, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Либерализм, что-то новое… Типичное проявление постсоветского либерализма — это когда люди не имеющие базового образования легко бросаются грязью в тех, кого научное сообщество называет профессионалами…

5 39 6 6462 11.07
Kполитика, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Подмосковье разбился вертолёт «Робинсон», которым управлял Игорь Никитин Он возглавляет Объединённую Федерацию сверхлёгкой авиации России…

5 8 6 9776
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Про оскорбление Путина. Мне не понравилось. Перебор по хронометражу и очень многословно. Оскорбляемый должен выглядеть посмешищем и желательно идиотом, а не жертвой длинного и запутанного пещерного сквернословия…

5 76 6 113519 10.07
#слушать 51:20 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Голосование
Считаете ли вы, что сегодня ФСБ работает честнее других силовиков?
5 82 6 13176 12.07
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Забудьте про Америку, угроза под боком Меня Монголия беспокоит. Во-первых, она рядом. А кто рядом с нами, те врагами нам, как правило, становятся…

5 201 6 210254 08.07
Kвнешняя политика, история, события
Блоги

Адские бабки Видеоблог о деньгах, пенсиях и налогах

+ Центробанк запретит хранить деньги в долларах и евро Центробанк запретит хранить деньги в долларах и евро А все потому, что доллары — это опасные, с точки зрения ЦБ инвестиции. Вдруг Америка обанкротится?..

5 69 6 148348 14.07
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, экономика, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7947389
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4113299

Сегодня в эфире