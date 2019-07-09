Глава Мосгоризбиркома Горбунов считает, что нельзя отменять сбор подписей для регистрации кандидатов в депутаты
Председатель Московской Городской Избирательной Комиссии Валентин Горбунов считает, что сбор подписей избирателей для кандидатов в депутаты Мосгордумы необходимо сохранить. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я считаю, что сбор подписей нельзя сейчас отменять. Должен быть какой-то барьер», — заявил он.
В.Горбунов высказал мнение, что законодатели должны решать, стоит ли снижать или повышать проходной барьер.
«Надо увеличивать срок проверки подписей избирателей для того, чтобы спокойно можно было разобраться и проверить подписи, выслушать кандидатов. Это на сегодня основная проблема. Надо срок продлить дней до 15-ти дней», — сказал он.
В.Горбунов отметил, что в настоящее время на проверку подписей отводится десять дней, а протоколы результатов проверки должны быть представлены не менее чем за двое суток до заседания окружной комиссии по принятию решения о регистрации. «Фактически на проверку уже не десять дней остается, а восемь, из них два воскресенья», — добавил он.
В воскресенье возле здания Мосгоризбиркома состоялась несанкционированная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую Думу.
Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года.