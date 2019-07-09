Глава Мосгоризбиркома Горбунов считает, что нельзя отменять сбор подписей для регистрации кандидатов в депутаты

Председатель Московской Городской Избирательной Комиссии Валентин Горбунов считает, что сбор подписей избирателей для кандидатов в депутаты Мосгордумы необходимо сохранить. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что сбор подписей нельзя сейчас отменять. Должен быть какой-то барьер», — заявил он.

В.Горбунов высказал мнение, что законодатели должны решать, стоит ли снижать или повышать проходной барьер.

«Надо увеличивать срок проверки подписей избирателей для того, чтобы спокойно можно было разобраться и проверить подписи, выслушать кандидатов. Это на сегодня основная проблема. Надо срок продлить дней до 15-ти дней», — сказал он.

В.Горбунов отметил, что в настоящее время на проверку подписей отводится десять дней, а протоколы результатов проверки должны быть представлены не менее чем за двое суток до заседания окружной комиссии по принятию решения о регистрации. «Фактически на проверку уже не десять дней остается, а восемь, из них два воскресенья», — добавил он.

В воскресенье возле здания Мосгоризбиркома состоялась несанкционированная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую Думу.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года.