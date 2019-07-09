Председатель Московской Городской Избирательной Комиссии Валентин Горбунов заявил, что проблем в допуске кандидатов в депутаты Мосгордумы никаких не было. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Никому не отказывали в допуске к проверке собранных подписей. С допуском кандидатов к этому процессу проблем не было», — сказал В.Горбунов.

В.Горбунов также отметил, что «уверен в своих специалистах, которые проводят экспертизу подписей». «Эти люди не первый год работают», — уточнил он.

«По итогам заседания комиссии в субботу, на сегодняшний день зарегистрировано 187 кандидатов, девяти — отказано. Документы сдали всего 292 человека»,— сообщил он.

В воскресенье возле здания Мосгоризбиркома состоялась несанкционированная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую Думу.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года.