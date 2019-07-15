Краснодар и ЦСКА потерпели поражения в первом туре чемпионата России по футболу

Чемпион России Зенит сумел набрать три очка.

Зенит играл против дебютанта Российской премьер-лиги клуба Тамбов. Неожиданностей не произошло. В начале второго тайма Ерохин и Дзюба обеспечили результат и даже позволили новичкам забить первый мяч в элите. Это сделал Бенито. 2-1 в пользу Зенита. Две других воскресных встречи завершились сенсационно. Самарские Крылья Советов победили на своем поле ЦСКА. Оба гола забил Соболев, причем один из них с пенальти, который сам же и создал. Армейцы владели преимуществом, но хозяева били по воротам чаще, и очевидно точнее 2-0 в пользу Крыльев. Не смог набрать очков и Краснодар, который тоже играл в гостях против Ахмата. Единственный мяч на счету Бериши. Он же в начале игры не сумел реализовать пенальти, иначе счет мог быть аналогичен самарскому, а так – 1:0 в пользу Ахмата.

Сегодня тур завершится матчем Рубин – Локомотив.