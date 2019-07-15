В Кремле выразили надежду, что арестованный на Украине журналист Кирилл Вышинский рано или поздно выйдет на свободу. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать возможность его обмена на украинских моряков.

В эти минуты в Киеве уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проводит встречу со своей коллегой Людмилой Денисовой. Российский омбудсмен намерена участвовать в судебном заседании по делу Вышинского.

В Генпрокуратуре Украины не исключили, что уже сегодня российский журналист может выйти на свободу.