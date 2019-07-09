Митрохин обратился к председателю ЦИК с просьбой о встрече с независимыми кандидатами

Кандидат в Мосгордуму Сергей Митрохин обратился к председателю Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с просьбой о встрече с независимыми кандидатами, которых отстранили от выборов в Мосгордуму. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я вчера на встрече кандидатов с избирателями выдвинул инициативу — прийти к ЦИКу и потребовать от Эллы Памфиловой встретиться с независимыми кандидатами, которых сегодня фактически отстранили от выборов. Она не раз говорила о том, что гарантирует проведение в России честных выборов, и сегодня для нее как раз наступил момент истины», — заявил он.

По его словам, ситуация с отказом «фактически двум десяткам кандидатам» является «неким вызовом» для Эллы Памфиловой.

«Если она на этот вызов никак не ответит, надо будет ставить вопрос о нелегитимности ее председательства в ЦИК, и требовать ее отставки. Но я все-таки надеюсь, что она встретится с нами и примет все меры для того, чтобы отстраненные кандидаты были восстановлены в своих правах», — поделился своим мнением С. Митрохин.

Кандидат предложил встретиться завтра в 10:00 у входа в ЦИК, по адресу Большой Черкасский переулок, 9. А сегодня, по его словам, он будет принимать участие в акциях, которые проводятся на улице Трубная.