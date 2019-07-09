Горбунов: Мосгоризбирком непредвзято подходит ко всем участникам выборов в Мосгордуму

Мосгоризбирком непредвзято подходит ко всем участникам выборов в Мосгордуму. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«У нас система избиркомов работает в рамках закона, и ровный подход ко всем кандидатам, независимо от ярлыков, которые они друг на друга вешают», — подчеркнул он.

В.Горбунов также отметил, что «уверен в своих специалистах, которые проводят экспертизу подписей». «Эти люди не первый год работают», — уточнил он.

Вместе с тем В.Горбунов обратил внимание, что сегодня никто из недовольных организацией выборов в Мосгордуму к ним не обращался. «Вчера мы проводили большую пресс-конференцию. Я официально заявил: в понедельник рабочий день — все, кто хочет, могут прийти. Уже полдня прошло – никто не пришел и не обратился на прием. Тишина», — заключил он.

В воскресенье возле Мосгоризбиркома состоялась несанкционированная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую Думу. По данным полиции, в ней приняло участие около тысячи человек. Организаторы заявляют, что участников было несколько тысяч.

Демонстранты требовали от Мосгоризбиркома зарегистрировать независимых кандидатов и не отбраковывать их подписи по формальным показателям. В акции приняли участие Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Александр Соловьев и Дмитрий Булыкин, среди подписей которых комиссия нашла много брака.

Люди сначала собрались в Новопушкинском сквере, потом пошли к московской мэрии, а затем к Мосгоризбиркому. Полиция разогнала протестующих и задержала больше 25 человек.