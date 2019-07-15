Более тридцати участников сходки воров в законе были задержаны в подмосковных Люберцах

По некоторым данным, они намеревались решить, как делить местных коммерсантов и доходы от наркотиков.

Сходка прошла еще в субботу в кафе «Дюшес», ее, как предполагают, организовал вор в законе Андрей Крючков по прозвищу «Крюк», пишет телеграм-канал Baza. По его данным, среди участников сходки оказались два бойца MMA, чемпион России по боевому самбо. В списке задержанных, как утверждается, также находится внук Деда Хасана Ираклии Усоян, прилетевший на несколько недель в Москву. Его, по некоторым данным, пригласили третейским судьей. В МВД пока не раскрывают личности задержанных: лишь говорят, что на 32 участников сходки составили административные протоколы, их проверяют также на совершение различных преступлений. В то же время в Следственном комитете сообщили о задержании в Подмосковье вора в законе Олега Шишканова. Ведомство подозревает его в убийстве депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Сидорова, занимавшая одновременно должность гендиректора компании «Племзавод Раменское», пропала вместе с супругом, младшим сыном и сестрой в феврале 2012 года.