В Ликино-Дулево полиция разогнала акцию противников строительства мусороперерабатывающего завода

Несколько человек были задержаны, а одна из участниц протеста получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Сегодня утром в Ликино-Дулево должны были начать вырубку леса на месте строительства комплекса по переработке отходов. Местные активисты перекрыли Егорьевское шоссе, чтобы помешать проезду транспорта, после чего прибывшие на место полицейские начали разгонять собравшихся. «Новая газета» пишет, что правоохранители действовали жесткими методами. Двух активистов задержали, перед этим несколько раз ударив дубинками. Один из полицейских толкнул местную жительницу Светлану Кареву, она упала спиной на пень и потеряла сознание. После госпитализации врач сказал, что у девушки может быть сотрясение мозга и ушиб поясничного отдела, не исключен и перелом позвоночника.

Сами активисты в беседе с «МБХ Медиа» рассказали, что на разгон акции подвезли полицейских «без опознавательных знаков», а число задержанных уже приблизилось к 60.

Акции протеста в Ликино-Дулево проходят с марта. По утверждению активистов, вырубка леса под мусорный полигон совершается незаконно.