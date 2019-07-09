Кандидатам в депутаты Мосгордумы, которые участвовали в акции у Мосгоризбиркома пока не отказано в регистрации

Независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы, которые вчера участвовали в несанкционированной акции у Мосгоризбиркома пока не отказано в регистрации, — заявил в прямом эфире Эхо Москвы глава комиссии Валентин Горбунов.

Саму акцию он назвал провокацией.

Ранее Горбунов сообщил, что основные заседания окружных избирательных комиссий о регистрации либо отказе в регистрации пройдут завтра.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов призвал кандидатов в депутаты, которые не согласны с итоговыми протоколами проверки подписных листов, не провоцировать ситуацию, и выразил желание встретиться со всеми. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я еще вчера заявил – пусть приходят они в понедельник. Не надо провоцировать. Никто им не отказывает во встрече», — заявил он.

По словам В.Горбунова, комиссия давала возможность кандидатам вносить исправления.

«В протоколы вошли только те нарушения, которые не могут быть устранены. Например, были умершие люди, не москвичи, или вообще не существующие. В каждом конкретном случае надо разбираться, надо смотреть по каждому кандидату», — сказал он.

По словам В.Горбунова, каждый кандидат в депутаты Мосгордумы имеет право в соответствии законом обжаловать решение в суде.