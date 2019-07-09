Глава Мосгоризбиркома Горбунов назвал провокацией прошедшие протестные выступления

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал провокацией протестные выступления против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые состоялись накануне.

«Я не знаю, какая это была «встреча с избирателями» – это был марш от Пушкинской площади к мэрии, потом к нам. Затем начали разбивать палаточные лагеря. Это не публичная политика, а провокация», — заявил он.

По мнению В.Горбунова, в протестах возле Мосгоризбиркома не участвовали избиратели недовольных кандидатов. «Я не знаю, кто туда пришел. Я видел, телеканал «Дождь» публиковал интервью. Так вот там ни одного из избирателей, которые организовывали этот митинг, не было. Все они из других округов, кто-то из Московской области. Поэтому говорить, что это избиратели данных кандидатов, неправильно. Вы посмотрите ролики», — отметил он.

В.Горбунов подчеркнул, что не одобряет эти действия. «Я думаю, что это не демократия, а анархия, и считаю, что надо действовать в рамках закона. Хочешь проводить митинг, встречу – официально подавай заявку», — заключил он.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов порекомендовал независимым кандидатам, которые не прошли регистрацию, обратиться в суд. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если кандидаты не согласны с решением комиссии, они могут это обжаловать в судебном порядке, и в каждом случае будем разбираться», — сказал он.

По словам В.Горбунова, к кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, получившим отказ в регистрации, члены окружных избирательных комиссий были настроены доброжелательно.

В.Горбунов добавил, что сотрудники Мосгоризбиркома приложат все усилия, чтобы все жалобы, претензии и аргументы будут рассмотрены без исключений.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года.