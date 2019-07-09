Глава Мосгоризбиркома Горбунов готов встретиться сегодня с кандидатами в депутаты Мосгордумы

Председатель Московской Городской Избирательной Комиссии Валентин Горбунов готов встретиться сегодня кандидатами в депутаты Мосгордумы C.Митрохиным, Л.Соболь и И.Ждановым. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если они придут – я их приму. Хотят в 15 часа дня – ради бога», — заявил он.

Ранее кандидат в Мосгордуму Сергей Митрохин заявил о своем желании обжаловать снятие его кандидатуры с выборов.

Накануне прошла встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы со своими избирателями, которая закончилась массовыми задержаниями.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля.