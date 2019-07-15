Huawei планирует массовые увольнения в своей дочерней ткомпании в США

Huawei планирует массовые увольнения в своей дочерней компании в США. Здесь работают 850 человек, отделения находятся в штатах Техас, Калифорния и Вашингтон, сообщает Wall Street Journal. Сколько сотрудником могут лишиться работы, не уточняется.

США ограничили деятельность китайской компании на американском рынке. По мнению американских властей, компания собирала секретную информацию по запросу правительства КНР. Затем Дональд Трамп объявил об отмене запрета, однако Huawei заявляет, что пока не наблюдает ощутимых изменений.