Глава Роснефти просит президента предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы более чем на 2,5 триллиона рублей. Это необходимо для того, чтобы нефтяники смогли вложить средства в развитие Арктики, сообщает газета «Ведомости». По сведениям издания, президент поручил премьер-министру Медведеву проработать предложения и доложить. Законопроект о развитии Арктики предполагает освобождение новых нефтегазовых месторождений от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. При это уже работающие месторождения не будут платить земельный налог и налог на имущество, а также получат льготы на выплату налога на прибыль и страховых взносов.