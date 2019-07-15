Глава Роснефти просит президента предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы более чем на 2,5 триллиона рублей
Глава Роснефти просит президента предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы более чем на 2,5 триллиона рублей. Это необходимо для того, чтобы нефтяники смогли вложить средства в развитие Арктики, сообщает газета «Ведомости». По сведениям издания, президент поручил премьер-министру Медведеву проработать предложения и доложить. Законопроект о развитии Арктики предполагает освобождение новых нефтегазовых месторождений от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. При это уже работающие месторождения не будут платить земельный налог и налог на имущество, а также получат льготы на выплату налога на прибыль и страховых взносов.