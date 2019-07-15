Произошли столкновения между полицейскими и активистами против строительства мусороперерабатывающего комплекса

В Орехово-Зуевском районе Московской области произошли столкновения между полицейскими и активистами, протестующими против строительства нового мусороперерабатывающего комплекса, возведением которого может заняться компания Игоря Чайки, сына генпрокурора России, — сообщает Znak.com.

Активисты утверждают, что строительство комплекса в лесу и на болотах чревато уничтожением растений и животных, которые занесены в Красную книгу.

В районной администрации утверждают, что вопрос о строительстве комплекса еще не решен.