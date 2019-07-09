Глава горизбиркома Горбунов считает, что надо увеличить срок для проверки подписей кандидатов в Мосгордуму до 15 дней

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов считает, что надо увеличить срок для проверки подписей кандидатов в Мосгордуму до 15 дней. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Самое сложное, что обычные подписи кандидаты сдают в последние дни, они тянут до последнего дня. А срок подписей ограничен 10 днями. В этот десятидневный период попадает и выходные. В эти сжатые сроки надо проверить всех. Поэтому, наверное, надо увеличивать срок для того, чтобы спокойно можно было разобраться и проверить подписи, выслушать кандидатов. Это на сегодня основная проблема. Надо срок продлить дней до 15-ти дней», — сказал он.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года.