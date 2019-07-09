Глава Мосгоризбиркома: Яшину пока не отказывали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Яшину пока не отказывали в регистрации на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Яшину еще никто не отказывал, не было заседания еще», — подчеркнул он.

Как добавил В.Горбунов, в настоящее время проведена проверка подписей за Яшина. «Ему дали протокол. Если он не согласен, пусть приходит на заседание комиссии и доказывает свою правоту», — отметил он.

Ранее в Мосгоризбиркоме рассказали, что Яшин сможет оспорить результаты проверки подписей 15 июля.

Как сообщалось, глава московского муниципального округа Красносельский, кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин заявил, что избирком признал недействительными 11,4% подписей за его выдвижение в Мосгордуму при максимально допустимом браке 10%. По его словам, таким образом, его хотят не допустить до выборов.