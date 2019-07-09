Глава Мосгоризбиркома Горбунов: Отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму получили 9 человек

Отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму получили 9 человек. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«На сегодня отказ в регистрации получили всего 9 человек. А зарегистрировано 187 человек», — рассказал он.

В.Горбунов добавил, что причиной отказов стало «несоответствие поданных документов закону».

Глава Мосгоризбиркома уточнил, что не знает, сколько среди этих 9 человек оппозиционных кандидатов. «Там есть и самовыдвиженцы, и представители партий. Но, по крайней мере, из тех фамилий, которые вчера участвовали в так называемых «встречах с избирателями», отказов нет», — подчеркнул он.