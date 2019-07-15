Сербский теннисист Новак Джокович в пятый раз выиграл Уимблдонский турнир. В финале он победил швейцарца Роджера Федерера в пятичасовом матче.

Джоковича выручили тай-брейки. Укороченный сет пришлось играть трижды и три раза удача была на стороне серба. Федерер выглядел столь же состоятельным, как и соперник. Он дважды сравнивал счет, причем во второй партии буквально уничтожил соперника 6-1. 37-летний ветеран был так же свеж и в пятом сете, который продолжался до счета 12-12. Только после этого по новым правилам был назначен тай-брейк, ставший для Джоковича победным. Это была 48 встреча соперников за 13 лет и 26 победа серба, который защитил сохранил первое место в мировом рейтинге. По итогам Уимблдона в десятку вошли сразу два россиянина. Карен Хачанов поднялся на 8 место, а Даниил Медведев занял десятое. Это произошло впервые за 10 лет, с тех пор как топ-тен были Михаил Южный и Николай Давыденко.

Женском рейтинге первую строчку сохранила Эшли Барти. Симона Халеп, которая разгромила в финале Серену Уильямс поднялась с 7 места на 4-ое.