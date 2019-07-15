Счета бизнес-школы и университета «Синергия» заблокированы налоговой службой. Это связано с долгами перед бюджетом.

Под блокировку попали полсотни счетов «Синергии», в том числе в Сбербанке. Компании, связанные с университетом и ее ректором Вадимом Лобовым, могут принимать переводы, но им запрещены транзакции, пока не будут решены проблемы с налоговой. Сумма долга не называется. Издание The Bell обнаружило в базе данных исполнительные производства на 27 с лишним миллионов рублей.

Лобов уверяет, что эта сумма в два раза меньше. По его словам, по некоторым связанным с «Синергией» структурам возникли несущественные вопросы. Часть блокировок техническая, в отдельных случаях идут судебные споры. Основное юрлицо бизнес-школы, которое продает программы МВА и устраивает семинары «Синергии», продано гражданину Гватемалы.

Кроме обучения студентов «Синергия» известна организацией выступлений и лекций. В прошлом году университет привез в Москву американского коуча Тони Роббинса. В этом году «Синергия» выиграла конкурс Минэкономразвития на проведении пиар-кампании по популяризации бизнеса. Сумма госконтрактов превысила один миллиард рублей.

Блокировки счетов не помешали продлить «Синергии» аккредитацию. Новое свидетельство датировано 15 мая.