ФНС приостановила операции по банковским счетам компании, связанных с университетом «Синергия» и его ректором

Федеральная налоговая служба приостановила операции по банковским счетам компании, связанных с бизнес-школой и частным университетом «Синергия», а также с его ректором Вадимом Лобовым. Счета заблокированы из-за долгов перед бюджетом, сообщает издание The Bell со ссылкой на ФНС и данные пазы «Спарк». Сумма долга неизвестна. При этом издание обнаружило исполнительные листы на 27 миллионов рублей. Сам Лобов утверждает, что задолженность вдвое меньше.