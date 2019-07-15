Главный редактор РИА «Новости-Украина» Кирилл Вышинский уже сегодня может быть освобождён из-под ареста

Главный редактор РИА «Новости-Украина» Кирилл Вышинский, которому предъявлены обвинения в госизмене и незаконном обороте оружия, уже сегодня может быть освобождён из-под ареста. Этот человек официально по решению суда выйдет на свободу, написала в Фейсбуке пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган. Сегодня в Киеве начинается судебный процесс над Вышинским. Поддержать его приехала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.