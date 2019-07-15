Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы смогут обжаловать решение, заявил председатель Мосгоризбиркома

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы смогут обжаловать это решение, заявил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он призвал кандидатов отстаивать свою позицию в рамках закона и лично присутствовать на заседаниях комиссий в округах завтра 16 июля. Горбунов сообщил, что на сегодняшний день не зарегистрированы 9 кандидатов из 8, 13, 28, 30, 41 и 42 округов. Окончательно картина станет ясна к среде.

Независимые кандидаты, в частности, Илья Яшин, который выдвигается в 45 округе, а также Любовь Соболь из 43 округа заявили о том, что их пытаются не допустить на выборы – избиркомы забраковали значительное количество подписей.