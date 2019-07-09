Режиссёр Александр Сокуров закрывает свой Фонд поддержки кино «Пример интонации»

Об этом режиссёр сообщил Интерфаксу. Он уточнил, что причиной для закрытия стали «общие внешние обстоятельства, не дружелюбность и агрессивность со стороны Министерства культуры». «Мы больше не можем существовать в таких условиях», — добавил Сокуров.

В Министерстве культуры утверждают, что не знают, в связи с чем закрывается Фонд. Минкульт влиять на открытие или закрытие Фонда не может, заявила Интерфаксу руководитель департамента кинематографии Ольга Любимова.

В конце прошлого года полиция и ФСБ проверяли Фонд. Сокуров тогда же заявлял, что ФСБ проявляет особенное внимание к Фонду после того, как режиссёр задал президенту вопрос о судьбе Олега Сенцова.

Сокуров очень много делает для развития кинематографа, и хочется верить, что закрытие фонда не помешает его работе. Об этом в нашем эфире сказал радиоведущий «Серебряного дождя» и кинокритик Антон Долин.

По мнению Антона Долина, ученики Сокурова крайне талантливы, и в этом его огромная заслуга.