Следствие просит арестовать бизнесмена и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Его подозревают в хищении около трех миллиардов долларов кредитных средств у крупных российских банков.

Инициатором разбирательства выступил Сбербанк, у которого Мазуров занял более полутора миллиарда долларов на строительство, которое не было завершено. В деле также есть эпизоды хищения в Промсвязьбанке и Абсолют-банке, передает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, бизнесмена задержали в столичном «Шереметьево» при попытке вылететь в Ниццу. В пресс-службе «Нового потока» уверяют, что Мазуров, наоборот, только вернулся из заграничной командировки. Он добровольно явился к следователям МВД и ответил на их вопросы. Две недели назад следствие даже отказало в возбуждении дело, но позже решение отменили.

Мазурова подозревают в крупом мошенничестве. Как выяснил журнал Forbes, ущерб от действий бизнесмена оценивается в 600 миллионов долларов. Заявление в прокуратуру на Мазурову написали юристы Антипинского нефтеперерабатывающего завода, крупнейшего частного НПЗ, совладельцем которого был задержанный предприниматель.

Меру пресечения Мазурову изберет Тверской суд Москвы.