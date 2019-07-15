Руководитель РИА «Новости» Украина Вышинский уже сегодня может выйти на свободу, считают в Генпрокуратуре Украины

Руководитель РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский уже сегодня может выйти на свободу, считают в Генеральной прокуратуре Украины. Как написала в Фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, это возможно благодаря решению Конституционного суда и «маленькой записочки, которую передали в руки президенту». Вышинскому предъявлено обвинение в госизмене.

Сегодня в Киеве начинаются слушания по его делу.